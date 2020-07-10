Кабмин смягчил условия аренды для бизнеса на время карантина

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Правительство утвердило ряд новых послаблений по аренде помещений для бизнеса на период карантина.
Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
“Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое освободит от арендной платы некоторые категории арендаторов на период действия карантина, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2”, – написал он.
Речь идет о площадях и зданиях, принадлежащих государству.
“Так, будет определено несколько категорий: полное освобождение, оплата 50% или 25% от арендной платы. Расчет происходит по методике. Это позволит сохранить и поддержать украинский бизнес”, – написал он.
Тем временем нардеп Алексей Гончаренко опубликовал перечень арендаторов, которые освобождаются от арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом:
Напомним, Верховная Рада, которая приняла изменения в госбюджет на 2020 год(законопроект № 3279-д), в частности изменила этим документом условия арендной платы. В законопроекте отмечается, что на время карантина “плата за пользование недвижимым имуществом подлежит уменьшению по требованию нанимателя”, который ведет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества.
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