Представлен первый в мире напечатанный на 3D-принтере электровелосипед (фото, видео)

Небольшой стартап Superstrata представил лёгкий электровелосипед из углеродного волокна, напечатанный с помощью 3D-принтера.

Одним из ключевых преимуществ своих велосипедов представители компании Superstrata называют новую методику 3D-печати, позволяющую создать велосипед при помощи специального принтера. Благодаря термопластичному композиту из углеродного волокна, вся рама представляет собой цельный компонент. Это повышает прочность конструкции и снижает вес конечного изделия.

Superstrata сообщает, что вес рамы составляет всего 1,27 килограмма, а всего велосипеда — чуть менее 11 килограмм. Важно отметить, что каждый отдельный экземпляр будет создан согласно пожеланиям владельцев. Так, будет учитываться вес, рост, длина ног и рук. Кроме того, можно заранее задать показатели жёсткости подвески и стиль езды: гоночный, уличный и другие. Наконец, стандартные металлические колёса получится заменить на углеволокно, что сделает конструкцию ещё легче. Производитель уверяет, что можно выбрать из 250 тысяч различных комбинаций. При этом полностью готовый велосипед будет печататься порядка 10 часов.



Фото: theverge.com

В продаже будет два варианта: с электрическим двигателем и классическая модель. Первый получит двигатель мощностью 250 Вт (с пиковой мощностью 350 Вт), встроенный в заднюю ступицу. Максимальная заявленная скорость значится на уровне 32 км/ч. Аккумулятора хватает на преодоление до 96 километров, а на полную зарядку требуется 2 часа.



Фото: theverge.com

Базовая цена электрической версии составит 3999 долларов. Классический велосипед обойдётся в 2799 долларов. При выборе колёс из углеволокна придётся доплатить 1699 долларов.