Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами

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По слухам, долгожданные очки дополненной реальности Apple Glasses могут получить очень интересную функцию. Намек на это появился в недавно опубликованном патенте компании Apple.
В патенте говорится о том, что пользователи новых умных очков Apple смогут управлять контентом глазами, причем речь идет как о движениях глаз (предположительно, смахивания влево-вправо, вверх-вниз), так и о моргании, которые могут заменить прикосновения к экрану.
Пользователь использует свои глаза для взаимодействия с объектами пользовательского интерфейса, отображаемыми на электронном устройстве. Эта технология обеспечивает более естественный и эффективный интерфейс, в некоторых вариантах позволяя пользователю управлять устройством, используя только глаза.
Кроме того, умные очки Apple Glasses также могут быть чувствительными к прикосновению и контролироваться с помощью голосовых команд через голосовой помощник Siri.
Ранее инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что умные очки Apple Glasses, которые некоторые источники называют гарнитурой дополненной реальности, выйдут на рынок в марте-июне 2021 года и будут стоить около 500 долларов.
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