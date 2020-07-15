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Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами

Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами

По слухам, долгожданные очки дополненной реальности Apple Glasses могут получить очень интересную функцию. Намек на это появился в недавно опубликованном патенте компании Apple.

В патенте говорится о том, что пользователи новых умных очков Apple смогут управлять контентом глазами, причем речь идет как о движениях глаз (предположительно, смахивания влево-вправо, вверх-вниз), так и о моргании, которые могут заменить прикосновения к экрану.

Пользователь использует свои глаза для взаимодействия с объектами пользовательского интерфейса, отображаемыми на электронном устройстве. Эта технология обеспечивает более естественный и эффективный интерфейс, в некоторых вариантах позволяя пользователю управлять устройством, используя только глаза.

Кроме того, умные очки Apple Glasses также могут быть чувствительными к прикосновению и контролироваться с помощью голосовых команд через голосовой помощник Siri.

Ранее инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что умные очки Apple Glasses, которые некоторые источники называют гарнитурой дополненной реальности, выйдут на рынок в марте-июне 2021 года и будут стоить около 500 долларов.

По материалам BIN
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