Maserati показала свой первый гибрид (фото, видео)

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Компания Maserati представила свой первый гибрид. Им стал седан Ghibli, оснащённый бензиновой «турбочетверкой» объемом два литра, электрическим компрессором и 48-вольтовым стартер-генератором.
Новый Maserati Ghibli Hydrid относится к классу так называемых мягких гибридов. Силовая установка седана состоит из четырехцилиндрового бензинового двигателя, 48-вольтового стартер-генератора с ременным приводом и электрического нагнетателя e-Booster, который дополняет на моторе турбокомпрессор типа single-scroll. Питающая электронику батарея для лучшей развесовки между осями установлена под полом багажника.
Комбинированная отдача системы – 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, то есть меньше, чем у базового, негибридного Ghibli с 3,0-литровым V6 (350 сил и 500 Нм). В трансмиссии по-прежнему используется восьмидиапазонный автомат ZF; на задней оси установлен механический самоблокирующийся дифференциал. С места до ста Ghibli Hydrid разгоняется за 5,7 секунды и достигает максимальных 255 километров в час. И здесь новинка тоже уступает седану с «шестёркой», который разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды и имеет максималку в 263 километра в час.
Фото: Motor.ru
Впрочем, гибридный довесок в первую очередь должен помочь снизить выбросы углекислого газа. Это позволит Maserati избежать огромных штрафов за превышение установленной нормы в 95 граммов на километр в среднем по модельному ряду. Целевой показатель расхода топлива для Ghibli Hydrid – 8,5-9,6 литра на 100 километров, выбросов CO₂ – 192-216 граммов.
Отличить гибридный Ghibli от обычного можно по новой решетке радиатора с вертикальными планками в виде камертона, акцентам синего цвета, и таким же тормозным суппортам, а также другим фонарям, рисунок которых отсылает к модели 3200 GT и концепту Alfieri.
Фото: Motor.ru
В салоне – новая медиасистема Maserati Intelligent Assistant с 10,1-дюймовым дисплеем, обновлениями «по воздуху» и постоянным мониторингом состояния автомобиля, плюс перерисованная панель приборов.
Седан Ghibli Hydrid называют первым шагом к электрификации всей линейки Maserati. Компанию ему совсем скоро составят электромобили GranTurismo и GranCabrio – их дебют запланирован на следующий год.
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