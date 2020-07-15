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Maserati показала свой первый гибрид (фото, видео)

Maserati показала свой первый гибрид (фото, видео)

Компания Maserati представила свой первый гибрид. Им стал седан Ghibli, оснащённый бензиновой «турбочетверкой» объемом два литра, электрическим компрессором и 48-вольтовым стартер-генератором.

Новый Maserati Ghibli Hydrid относится к классу так называемых мягких гибридов. Силовая установка седана состоит из четырехцилиндрового бензинового двигателя, 48-вольтового стартер-генератора с ременным приводом и электрического нагнетателя e-Booster, который дополняет на моторе турбокомпрессор типа single-scroll. Питающая электронику батарея для лучшей развесовки между осями установлена под полом багажника.

Комбинированная отдача системы – 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, то есть меньше, чем у базового, негибридного Ghibli с 3,0-литровым V6 (350 сил и 500 Нм). В трансмиссии по-прежнему используется восьмидиапазонный автомат ZF; на задней оси установлен механический самоблокирующийся дифференциал. С места до ста Ghibli Hydrid разгоняется за 5,7 секунды и достигает максимальных 255 километров в час. И здесь новинка тоже уступает седану с «шестёркой», который разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды и имеет максималку в 263 километра в час.


Фото: Motor.ru

Впрочем, гибридный довесок в первую очередь должен помочь снизить выбросы углекислого газа. Это позволит Maserati избежать огромных штрафов за превышение установленной нормы в 95 граммов на километр в среднем по модельному ряду. Целевой показатель расхода топлива для Ghibli Hydrid – 8,5-9,6 литра на 100 километров, выбросов CO₂ – 192-216 граммов.

Отличить гибридный Ghibli от обычного можно по новой решетке радиатора с вертикальными планками в виде камертона, акцентам синего цвета, и таким же тормозным суппортам, а также другим фонарям, рисунок которых отсылает к модели 3200 GT и концепту Alfieri.


Фото: Motor.ru

В салоне – новая медиасистема Maserati Intelligent Assistant с 10,1-дюймовым дисплеем, обновлениями «по воздуху» и постоянным мониторингом состояния автомобиля, плюс перерисованная панель приборов.

Седан Ghibli Hydrid называют первым шагом к электрификации всей линейки Maserati. Компанию ему совсем скоро составят электромобили GranTurismo и GranCabrio – их дебют запланирован на следующий год.

По материалам BIN
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