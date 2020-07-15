Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номера

Отныне украинцы смогут подтвердить свой налоговый номер с помощью ID-карты и свидетельства о рождении.

Об этом пишет Правительственный портал.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, предусмотренные законопроектом № 2524. Министерство цифровой трансформации присоединилось к разработке законопроекта в части подтверждения достоверности регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (РНОКНП).

РНОКНП (ранее – идентификационный код или ИНН) на ID-карте и свидетельстве о рождении будет иметь такую же юридическую силу, как и справка о его присвоении. Поэтому украинцы смогут предъявлять один из указанных документов для предоставления данных о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов.

Что это даст. Это даст возможность ликвидировать использование справки с номером плательщика налогов, которая сегодня является самой популярной среди украинцев. По состоянию на сегодня таких справок оформлено более 40 миллионов.

Также открыт путь к введению е-РНОКПП – изображения в электронном виде информации, содержащейся в карточке налогоплательщика.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале сообщил, что в дальнейшем налоговый номер будет доступен в приложении “Дія”, это будет отдельный электронный документ, который можно подать через QR-код и PUSH-уведомление в любой госорган. Однако конкретной даты, когда такой код станет доступен в приложении “Дія”, министр не уточнил.

Ранее сообщалось, где можно использовать цифровой загранпаспорт в приложении “Дія”.

Справка Finance.ua:

22 апреля в Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.

Получить электронные документы: если у вас уже есть ID-карта и биометрический загранпаспорт, все что нужно – просто скачать приложение “Дія” и зарегистрироваться в нем; если ваши документы обработаны, вы сможете увидеть их в списке доступных документов в приложении. Приложение “Дія” доступно в Apple Store и Google Play.

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