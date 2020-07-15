Аферисты через фейковые интернет-магазины выманили 1,5 млн грн

Мошенники через подставные сайты выманили 1,5 млн грн у “покупателей” за несуществующие товары. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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С декабря 2016 года жертвами обмана стали более 200 человек. Сумма нанесенного ущерба составляет около 1,5 млн грн.

“Фигуранты на торговой интернет-платформе создали 14 сайтов. На них они якобы продавали компьютерную, бытовую и оргтехнику. Также там размещали фиктивные предложения по аренде жилья. Получив от покупателей оплату, злоумышленники исчезали. Каждый такой сайт работал не более трех недель”, – сказано в сообщении.

Правоохранители провели 18 обысков по месту расположения офисов, адресам проживания и в автомобилях злоумышленников. По результатам процессуальных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи. Мошенникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.