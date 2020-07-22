Какие электрокары и гибриды предпочитают украинцы (инфографика)

Компания IRS Group опубликовала инфографику украинского рынка электромобилей и гибридов по состоянию на 1 июля 2020 года, и дала прогноз их количества на 2024 год.

Об этом пишет IRS Group

В июне текущего года украинцы зарегистрировали 790 электромобилей и 973 гибридов, таким образом их количество в Украине в данный момент составляет 21836 первых и 22046 вторых.

Количество регистраций даже превысило прошлогодние показатели.



Nissan продолжает терять свою долю в ежемесячных регистрациях (-2%).

Tesla набирает ее теми же темпами (+2%).

Однако если говорить о суммарном автопарке, то за счет огромного количества ввезенных в Украину б/у Nissan Leaf японский бренд удерживает лидерство в сегменте с многократным перевесом над остальными (55%).

Гибриды – доминирует японский бренд Toyota, который занимает практически половину сегмента (48%) благодаря сразу трем моделям Toyota RAV4, Toyota Prius и Toyota Camry.



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