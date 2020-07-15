Эксперты подсчитали, сколько будет стоить технологическая «холодная война» между США и КНР

Аналитики Deutsche Bank предупреждают об огромных финансовых последствиях технологической холодной войны между США и Китаем, которая набирает все больше оборотов.

Как сообщает DailyComm, по оценкам Апджита Валия, глобального главы Deutsche Bank по технологической стратегии, убыток из-за противостояния двух крупнейших экономик мира в следующие пять лет может достичь $3,5 трлн.

Эксперты обнаружили, что взаимное недоверие между США и КНР усиливается даже на потребительском уровне – исследование показало, что 41% американцев и 35% китайцев намерены избегать покупок товаров, произведенных страной-оппонентом.

Сумма финансового ущерба от технологической холодной войны посчитана из расчета, что внутренний спрос на китайском рынке будет ежегодно сокращаться на $400 млрд. Кроме того, дополнительные расходы в $100 млрд в год понесут компании, работающие с конкурирующими интернет-платформами, операционными системами, коммуникационными и платежными сетями. Плюс расходы еще на 1 трлн вон возникнут из-за необходимости перестройки цепочки поставок.

Между тем аналитики считают, что если ситуация будет развиваться по сценарию холодной войны между США и СССР, это может привести к росту технологических инвестиций.