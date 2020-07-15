На введение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн

Начиная с 2017 года, в Верховной Раде Украине потратили для введения системы электронного документооборота почти 19 млн грн, в частности, на интернет-портал электронного документооборота и автоматизированную систему “Электронный законопроект”.

Об этом УНН сообщили в аппарате ВРУ в ответ на запрос.

“Автоматизированная система “Интернет-портал электронного документооборота ВРУ”, автоматизированная система “Электронный законопроект ВРУ” работает в действительной эксплуатации согласно распоряжению руководителя Аппарата ВРУ от 6 февраля 2020 года”, – сообщили в Аппарате ВРУ.

Так, согласно договору от 26 декабря 2017 года, осуществлено перечисление денежных средств ООО научно-производственной фирме “ГРИС” за услуги по разработке модуля электронного взаимодействия субъектов права законодательной инициативы в сумме 2 990 000 грн.

Согласно договору от 26 декабря 2017 года, осуществлено перечисление денежных средств ООО научно-производственной фирме “ГРИС” за услуги по разработке программного обеспечения управления ресурсами, библиотеками и веб-приложениями электронного документооборота в ВРУ в сумме 2 190 800 грн, отметили в Аппарате.

Также, согласно договору от 26 декабря 2017 года, осуществлено перечисление средств ООО Научно-производственной фирме “ГРИС” за услуги по разработке интернет-портала электронного документооборота ВРУ в сумме 2 990 000 грн.

Согласно договору от 20 октября 2018 года, осуществлено перечисление денежных средств ООО “Элеганс Украина” за услуги, связанные с программным обеспечением (разработка автоматизированной программы “Электронный законопроект”) в сумме 10 490 000 грн.

Следовательно, в целом на систему электронного документооборота в ВРУ потратили 18 660 800 грн.

“Работа ВРУ в течение третьей сессии происходила в особых условиях, вызванных распространением коронавирусной болезни, которые существенно отличались от обычной работы законодательного органа. При такой ситуации видится целесообразным продлить период опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами с целью изучения ее полного функционала во время работы ВРУ”, – добавили в Аппарате ВР.