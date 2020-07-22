За валютные долги выселять не будут: как долго будет действовать новый мораторий

Согласно законопроекту №3640 мораторий на выселение должников по валютным кредитам будет продлен до начала 2022 года.

Об этом пишет Build Portal

Это касается защиты валютных должников, которых с конца октября 2020 года могут начать принудительно выселять из жилищ. Поскольку именно в конце октября заканчивается срок действия соответствующего моратория.

«Никто не будет реструктуризировать эти кредиты, будут проводиться взыскания жилья, и семьи окажутся на улице. Нельзя этого допустить. Нужно помнить, что мы слуги народа, а не слуги банкиров», – отметил Александр Дубинский в ходе заседания финансового комитета ВР.

Документом вносится несколько других важных поправок:

В законе о моратории меняется формулировка «потребительский кредит» на одно слово «кредит». Это защитит заемщиков: банки не смогут оспаривать применение запрета на выселение, как это происходит сейчас.

Четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик (а значит, и должен быть зарегистрирован), но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает.

Мораторий на выселение людей обяжут соблюдать не только банков-кредиторов, но и их правопреемников. Тех, кто перекупит кредиты: факторинговые, коллекторские и другие компании, а также Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Законопроект №3640 касается только ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте.

Напомним, из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец. Более того, 70% жилого фонда в Украине – это устаревшее жилье, еще 7,5% (75 млн м2) – непригодно для проживания. По словам Парцхаладзе, в относительно новом жилье (построенном после 90-х годов) проживает всего 11% населения.

Справка Finance.ua:

Ставки по депозитам в гривне должны упасть до 6% годовых. Тогда банки смогут предоставлять ипотечные кредиты под 10% годовых. Такие расчеты привел эксперт в банковской сфере, член наблюдательного совета Ощадбанка Тарас Кириченко