За валютные долги выселять не будут: как долго будет действовать новый мораторий

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Согласно законопроекту №3640 мораторий на выселение должников по валютным кредитам будет продлен до начала 2022 года.
Об этом пишет Build Portal
Это касается защиты валютных должников, которых с конца октября 2020 года могут начать принудительно выселять из жилищ. Поскольку именно в конце октября заканчивается срок действия соответствующего моратория.
«Никто не будет реструктуризировать эти кредиты, будут проводиться взыскания жилья, и семьи окажутся на улице. Нельзя этого допустить. Нужно помнить, что мы слуги народа, а не слуги банкиров», – отметил Александр Дубинский в ходе заседания финансового комитета ВР.
Документом вносится несколько других важных поправок:
Законопроект №3640 касается только ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте.
Напомним, из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец. Более того, 70% жилого фонда в Украине – это устаревшее жилье, еще 7,5% (75 млн м2) – непригодно для проживания. По словам Парцхаладзе, в относительно новом жилье (построенном после 90-х годов) проживает всего 11% населения.
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