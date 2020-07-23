Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых авто

Украина по итогам июня 2020 года вышла на первое место в Европе по росту рынка новых автомобилей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко.

Отмечается, что рост в этом сегменте по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 4,7%. Объем продаж новых авто по итогам прошлого месяца составляет чуть более 7 тысяч экземпляров.

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Несмотря на это, Украина в этом рейтинге занимает 22 место, находясь между Словакией и Словенией.

Лидером же этого списка являются Франция, которая увеличила объем продаж новых авто на 1,2% (233 814). Второе и третье места занимают Германия (220 272, -32,3%) и Великобритания (145 377, -34,9%) соответственно.



Таблица: Facebook/Олег Назаренко