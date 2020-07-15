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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,773 млн и 28,961 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” равно “Куплю” (40 и 40), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,53-27,54 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму 65,734 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,5400 – 50 000
27,5300 – 77 777
27,5300 – 45 000
27,5300 – 99 999
27,5300 – 40 000
27,5200 – 33 333
27,5200 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,4800 – 10 000
27,4800 – 10 000
27,5000 – 10 000
27,5000 – 10 000
27,5000 – 4 000
27,5000 – 10 000
27,5000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5671 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4883 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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