По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,773 млн и 28,961 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” равно “Куплю” (40 и 40), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,53-27,54 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму 65,734 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,5400 – 50 000

27,5300 – 77 777

27,5300 – 45 000

27,5300 – 99 999

27,5300 – 40 000

27,5200 – 33 333

27,5200 – 20 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,4800 – 10 000

27,4800 – 10 000

27,5000 – 10 000

27,5000 – 10 000

27,5000 – 4 000

27,5000 – 10 000

27,5000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5671 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4883 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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