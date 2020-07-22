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Новый отпуск на две недели и декрет для мужчин: как предлагают изменить правила

Новый отпуск на две недели и декрет для мужчин: как предлагают изменить правила

В Украине хотят разрешить брать трехлетний перерыв в работе по уходу за ребенком мужчинам, кроме того, в законе может появиться новый вид отпуска – “при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней”. Его также сможет оформлять как отец, так и мать.

Соответствующий законопроект № 3695 зарегистрировали 88 народных депутатов (большинство от “Слуги народа”) во главе с Мариной Бардиной.

В документе описано четыре главных правила. Первое – в закон “Об отпусках” добавить статью о новой причине для оплачиваемого перерыва в работе при рождении ребенка. Отдыхать можно будет 14 дней.

Такой отпуск смогут оформлять: мать ребенка; муж матери ребенка; отец ребенка, который не является мужем, но ведет общее хозяйство с матерью; бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

Получить оплачиваемый отпуск сможет только один член семьи. Также тут стоить отметить, что право на новый отпуск не отменяет законный больничный для женщины и право оформить отпуск по уходу за ребенком (так называемый декрет).

Еще одно нововведение – декретом смогут пользоваться и мужчины. Родители смогут самостоятельно выяснить, кому из них следует сделать перерыв в работе и заняться воспитанием ребенка.

По материалам Обозреватель
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