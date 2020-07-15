Разумков об экономическом кризисе: рано говорить, что мы прошли "худшую точку"

Экономический кризис, с которым на сегодня столкнулся мир, можно сравнить лишь с экономическими проблемами после Второй мировой войны, и говорить о том, что мир прошел худшую точку, пока рано.

Об этом на пресс-конференции по итогам работы парламента сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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“Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир: коронавирус и пандемия внесли свои ограничения, которые мы видим как в мировой экономике, так и в экономике нашего государства”, – сказал Разумков.

По его словам, согласно прогнозам по еврозоне, будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году – прогнозируется рост лишь на 6%.

“И это приводит к тому, что меняются приоритеты для каждого из государств. Главным изменением является переориентация на внутренних производителей, на защиту национальных интересов, защита и продвижение экономики государств. Однако я понимаю, что сегодня работать исключительно в режиме “замкнутой экономики” невозможно, и международное движение и финансов, и капитала, и промышленности, и товаров будет сохраняться. Украина должна находить те возможности, ключевые точки роста, которые есть у нас, которые мы можем использовать. У нас, я уверен, есть отрасли, которые нуждаются в дополнительной поддержке и со стороны государства, и со стороны дополнительных инвестиций. Это позволит двигаться и находить точки роста для украинской экономики”, – заявил председатель ВР.

Он подчеркнул, что, говоря о выполнении бюджета, за последние 1,5-2 месяца есть положительный тренд. Если до июня выполнение бюджета было 88%, то сейчас это 92%.

“Это демонстрирует, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато. И экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны, и говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано”, – добавил Разумков.