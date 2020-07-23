Выручка и средний чек: как COVID-19 поменял общепит Украины (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
После возобновления полноценной работы 54% заведений общественного питания просели по выручке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, у половины из них — спад на 30% и более.
Об этом “свидетельствует” исследование рынка от портала Poster. Отмечается, что большинство респондентов — заведения демократичного и среднего ценовых сегментов. Сравниваемый период: с 29 июня по 5 июля 2020 г. и с 1 по 7 июля 2019 г.
Всего 17% заведений в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года зафиксировали спад выручки, только 6% из них просели на 30% и более. В 2020 году по сравнению с 2019 годом эти показатели были 54% и 28% соответственно.
В среднем выручка заведений общепита в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года выросла на 46%, против роста на 3% с 2019 по 2020. То есть рост выручки у исследуемых заведений замедлился более чем в 15 раз.
Средний чек. Несмотря на снижение выручки, после возобновления полноценной работы 81% заведений общественного питания смогли сохранить или повысить свой средний чек по сравнению с прошлогодним июлем.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом таких заведений было 86%. Таким образом, рост среднего чека у исследуемых заведений составил 16% с 2018 года по 2019 год против 11% с 2019 года по 2020 год.
На сегодняшний день в Украине открыто 88% заведений общепита от тех 100%, которые работали до карантина. Самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания в тот месяц составила всего четверть от февральской, открытыми оставались только 32% заведений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят выдавать официальный email вместе с паспортом - законопроектВчера, 12:00 - 3830 11
Электромобили могут стать еще дешевле: что предлагаютВчера, 17:00 - 12406 5
Жильцы квартир платят за обслуживание придомовой территории, которая им не принадлежитВчера, 09:02 - 11769 3
Почти треть жителей ЕС не смогли позволить себе ежегодный недельный отпускВчера, 14:59 - 984 2
WhatsApp анонсировал новые функцииПозавчера, 23:09 - 1475 1
Электромобили могут стать еще дешевле: что предлагаютВчера, 17:00 - 12406 5
Жильцы квартир платят за обслуживание придомовой территории, которая им не принадлежитВчера, 09:02 - 11769 3
Повышение зарплат: сколько будем получать в 2021-мВчера, 14:06 - 7441
Вакансий стало больше: каких работников ищут (инфографика)Вчера, 21:02 - 5732
Украинцам хотят выдавать официальный email вместе с паспортом - законопроектВчера, 12:00 - 3830 11
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 928
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 508
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 446
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5544 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2322 6