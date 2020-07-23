Выручка и средний чек: как COVID-19 поменял общепит Украины (инфографика)

После возобновления полноценной работы 54% заведений общественного питания просели по выручке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, у половины из них — спад на 30% и более.

Об этом “свидетельствует” исследование рынка от портала Poster. Отмечается, что большинство респондентов — заведения демократичного и среднего ценовых сегментов. Сравниваемый период: с 29 июня по 5 июля 2020 г. и с 1 по 7 июля 2019 г.

Всего 17% заведений в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года зафиксировали спад выручки, только 6% из них просели на 30% и более. В 2020 году по сравнению с 2019 годом эти показатели были 54% и 28% соответственно.

В среднем выручка заведений общепита в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года выросла на 46%, против роста на 3% с 2019 по 2020. То есть рост выручки у исследуемых заведений замедлился более чем в 15 раз.

Средний чек. Несмотря на снижение выручки, после возобновления полноценной работы 81% заведений общественного питания смогли сохранить или повысить свой средний чек по сравнению с прошлогодним июлем.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом таких заведений было 86%. Таким образом, рост среднего чека у исследуемых заведений составил 16% с 2018 года по 2019 год против 11% с 2019 года по 2020 год.

На сегодняшний день в Украине открыто 88% заведений общепита от тех 100%, которые работали до карантина. Самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания в тот месяц составила всего четверть от февральской, открытыми оставались только 32% заведений.