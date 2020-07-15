Банки изменят принцип формирования депозитных ставок. Причиной такой тенденции станет введение норматива NSFR с 2021 года.

Об этом сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2020».

Обычно стоимость пассивов определялась в зависимости от того, насколько острой была потребность банка в средствах в определенный период. Поэтому порой ставка по трехмесячным депозитам была выше, чем стоимость депозита на 12 месяцев.

Однако уже с 2021 НБУ должен ввести норматив NSFR, который будет оценивать ликвидность банка в течение одного года. Это заставит банки сбалансировать активы и пассивы по срокам погашения и начать более активно привлекать депозиты на длительные сроки: на два-три и даже пять лет. Клиенты же смогут зафиксировать выгодную ставку размещения сразу на длительный срок.

«Именно по «длинным» депозитам банки будут предлагать самые выгодные условия. Банки, которым есть что предложить клиентам, кроме ставки, будут делать акцент на удобстве сервисов, особенно дистанционных, и предоставлении не моноуслуги, а всего комплекса услуг, и не только банковских», – подытожил руководитель департамента сбережений ПриватБанка Андрей Шульга.

Справка Finance.ua:

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июнь увеличился по сравнению с маем на 4% – до 699,1 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – уменьшился на 1,4%, до 17,3 миллиарда долларов.

С 1 июля 2020 года начался новый этап развития – вступил в силу закон о “сплите”.

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