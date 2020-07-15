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В Минздраве планируют в ближайшее время ввести заключение деклараций и смену врачей онлайн

В Минздраве планируют в ближайшее время ввести заключение деклараций и смену врачей онлайн

В Министерстве здравоохранения планируют в ближайшее время внедрить механизм заключения деклараций онлайн и возможность смены врача.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

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“Такой функционал сейчас разрабатывается, мы совместно с коллегами из Министерства цифровой трансформации и партнерами прорабатываем возможность, как это будет выглядеть. Я уверен, что это будет прорыв, это улучшит удобство для наших граждан, потому что кроме возможности заключения декларации онлайн будет еще возможность смены врача… Это тоже важно, потому что не всегда нашими врачами довольны пациенты, а врачи пациентами. Я надеюсь, что в ближайшее время мы это внедрим”, – отметил он.

Кроме того, по его словам, Минздрав начал работы по изменению работы “горячей линии”.

“Мы начинаем изменение работы нашей “горячей линии” Министерства здравоохранения: мы добавили операторов, сейчас работает около 10 операторов, которые обрабатывают большое количество звонков. С самого начала эта “горячая линия” была создана для того, чтобы предоставлять нашим гражданам актуальную информацию по поводу пандемии, что делать в том или ином случае… В месяц это около 70 тысяч обращений. Мы технически обновили систему IP-телефонии для того, чтобы ввести контроль за этими звонками”, – добавил Кучер.

По материалам УНН
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