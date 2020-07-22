Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни

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В Украине снизился валовой внутренний продукт. Госслужба статистики подсчитала, что по сравнению с декабрем прошлого года за I квартал нынешнего года он уменьшился на 0,7%. А по сравнению с I кварталом 2019 года – на 1,3%. В деньгах это миллиарды гривен. А вот доходы украинцев в I квартале увеличились.
Наибольшую долю в ВВП страны внесли три “кита”: промышленность – 19%, налогоплательщики, как юрлица, так и обычные граждане (в первую очередь за счет налогов на доходы физлиц – зарплаты) – 15% и торговля – 14,2%. В сумме они дали почти половину ВВП – более 48%. Около 52% – это вклад других сфер.
Если вспомнить, что в 2019 году ВВП Украины составил 4 трлн грн, то несложно подсчитать: I квартал, даже с учетом падения по сравнению с I кварталом 2019 года, дал только 21% от возможного годового ВВП.
Но, как разъяснил нам президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, ежегодно в первом квартале уровень ВВП традиционно низкий, а самый высокий – в третьем и четвертом кварталах. Удастся ли наверстать упущенное, учитывая то, что, по прогнозам Минэкономики, падение ВВП во втором квартале 2020 года составляет 4,5%, а с начала года – 5,9%? Об этом чуть ниже, а пока рассмотрим, как рост или падение ВВП влияет на толщину кошелька рядового украинца.
По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, структура нашего ВВП близка к структуре ВВП других стран Восточной Европы, но есть и принципиальные отличия, к сожалению, не в нашу пользу.
“В Украине доля промышленности в ВВП составляет 19%. Например, в Словакии промышленность дает 24% ВВП, в Польше и Турции – по 22%, – анализирует Олег Пендзин. – Но в Польше перерабатывающая промышленность дает 17% ВВП, а добывающая – 5%, в Словакии – 20% и 4%, в Турции – 19% и 3%. Агросектор у нас дает 9% ВВП, в Словакии – 5%, в Польше – 2,5%. Строительство у нас дает 3% ВВП, в Словакии – 8%, в Турции – 7%.
А добавленная стоимость (то есть заработанные деньги) гораздо выше в перерабатывающей промышленности, строительстве, чем в агросекторе. Такая же ситуация в транспорте, торговле, организации питания и проживания. То есть если, допустим, на 1% падает промышленность, то потери доходов намного меньше, чем если на 1% будет падение ВВП в торговле или сфере услуг. Главная проблема Украины в том, что у нас высокая доля сельского хозяйства и низкая доля перерабатывающей промышленности”.
Поэтому вывод эксперта: на толщину “масла” на хлебе украинца прежде всего влияют именно транспорт, торговля, организация питания и проживания. Которые, по статистике, во втором квартале из-за карантина потеряли больше всего.
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