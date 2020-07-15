Стадион "Черноморец" в Одессе приобрела американская компания

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16 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор купли-продажи одесского стадиона “Черноморец”. Покупателем стала компания ALLRISE CAPITAL из Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
22 мая состоялся аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона “Черноморец”, расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, находившихся на балансе АО “ИМЭКСБАНК”.
Стадион нашел своего покупателя с 21-й попытки продажи на открытых аукционах. До этого он выставлялся на торги как через электронную систему Прозорро.Продажи, так и с помощью иностранных советников, отдельно и в составе пулов с правами требования по кредитам.
Победитель предложил 193,8 млн грн. Организатором торгов выступила компания “Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн”, аукцион был проведен по голландской модели.
Средства, полученные от продажи, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов “ИМЭКСБАНК” и государству.
Фото: ЭП
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