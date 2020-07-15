Седан Toyota Corolla получил спортивную версию (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Японская компания Toyota представила седан Corolla в модификации GR Sport.
Внешне Corolla Sedan GR-Sport отличается рядом черных акцентов, которые заменяют обычные хромированные элементы, включая черную отделку решетки радиатора, корпусов боковых зеркал, боковых юбок и B-стоек.
Читайте также: Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen выбрали название для нового альянса
Конечно, Toyota не обошла стороной и фирменный логотип. Спортивную внешность седана дополняют 10-спицевые легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, которые, как и большинство элементов GR, поставляются в черном цвете.
Фото: MMR
Автомобиль получил специальные накладки на пороги, черную обшивку и новейший руль. Также в комплект входят спортивные сиденья.
Фото: MMR
В качестве силового агрегата выступает гибридная установка на основе 1,8-литрового бензинового двигателя суммарной мощностью 122 л. с.. Хэтчбек и Touring Sport также доступны с гибридным мотором на 184 лошадиные силы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10195 19
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1082 8
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1897 7
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 1261 7
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократамиВчера, 19:25 - 300 3
С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРОВчера, 09:05 - 26766
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 13238
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10195 19
Банки изменят принцип формирования депозитных ставокВчера, 11:15 - 6899 3
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 2609
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1900 7
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1611 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1764 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2139
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2636