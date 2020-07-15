Седан Toyota Corolla получил спортивную версию (фото)

Японская компания Toyota представила седан Corolla в модификации GR Sport.

Внешне Corolla Sedan GR-Sport отличается рядом черных акцентов, которые заменяют обычные хромированные элементы, включая черную отделку решетки радиатора, корпусов боковых зеркал, боковых юбок и B-стоек.

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Конечно, Toyota не обошла стороной и фирменный логотип. Спортивную внешность седана дополняют 10-спицевые легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, которые, как и большинство элементов GR, поставляются в черном цвете.



Фото: MMR

Автомобиль получил специальные накладки на пороги, черную обшивку и новейший руль. Также в комплект входят спортивные сиденья.



Фото: MMR

В качестве силового агрегата выступает гибридная установка на основе 1,8-литрового бензинового двигателя суммарной мощностью 122 л. с.. Хэтчбек и Touring Sport также доступны с гибридным мотором на 184 лошадиные силы.