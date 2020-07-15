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В Дании мороженое эскимо переименуют, чтобы "не напоминать о временах несправедливости"

Представитель датской торговой марки Hansens поясняет, что решение убрать эскимо из продуктовой линейки принято из стремления не задевать национальную гордость иннуитов и других коренных народностей Арктики и Северной Америки. Обновленное мороженое будет называться O’Payo, сообщает страница компании в сети Facebook.

“Нам стало ясно, что название “эскимо” напоминает о временах унижения и несправедливого обращения, что мы не принимали во внимание раньше”, – говорят в компании.

Конкурент Hansens, еще одна известная датская компания Premier заявила, что намерена сохранить за одним из своих продуктов название “Гигантское эскимо”.

Справка Finance.ua:

  • Эскимосами называют коренные народы, проживающие на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Начиная с 1970-х годов этот термин стараются не использовать, т.к. слово “эскимос” (в переводе – поедатель сырого мяса) звучит обидно для примерно 140 тысяч коренных жителей Арктики. Более походящим считается слово “иннуит” (человек). В Гренландии, которая была датской колонией, а позже превратилась в автономную единицу, проживает около 55 тысяч иннуитов.
  • Борьба за толерантное мороженое началась не в Дании, а в США – где в начале лета компания Dreyer`s (“дочка” швейцарской Nestle) сообщила, что собирается изменить название десерта Eskimo Pie. Маркетологи компании Dreyer`s тогда заявляли, что считают термин эскимо унизительным и намерены содействовать достижению расового равноправия.
По материалам Фокус
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