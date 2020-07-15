Интернет-продажи смартфонов в 2020 году достигнут рекордного уровня (инфографика)

Компания Strategy Analytics прогнозирует, что в нынешнем году онлайновые продажи сотовых аппаратов достигнут рекордного значения, чему поспособствует коронавирус.

В условиях пандемии временно прекратили работу многие салоны связи и розничные торговые точки, а потребители по всему миру были вынуждены неделями находиться на самоизоляции. Это спровоцировало рост посещаемости всевозможных торговых площадок в Интернете.

По оценкам Strategy Analytics, в прошлом году на долю онлайн-продаж смартфонов пришлось приблизительно 24 % в общем объёме реализации этих устройств. В текущем году, как прогнозируется, вклад интернет-каналов достигнет 28 %. Таким образом, более четверти всех реализованных в 2020 году смартфонов будут приобретены через сетевые магазины.

Нужно также отметить, что в целом спрос на смартфоны из-за распространения коронавирусной инфекции серьёзно сократился. По подсчётам, в прошлом году по всему миру было отгружено приблизительно 1,36 млрд «умных» мобильных телефонов.

В текущем году, прогнозируют аналитики, пандемия спровоцирует 15,4-процентное падение рынка. В результате поставки снизятся до 1,15 млрд штук.