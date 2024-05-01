Эксперт перечислил ситуации, которые сокращают срок службы АКБ — Finance.ua

Эксперт перечислил ситуации, которые сокращают срок службы АКБ 01.05.2024, 00:57 — Технологии&Авто

Обычно АКБ служит около 4−5 лет. И это немало, поскольку ее средний срок службы должен составлять не менее двух лет. Но случается, что аккумулятор выходит из строя после одного года работы.

Ситуации, укорачивающие жизнь АКБ

К примеру, водитель припарковался, не выключив освещение. Наутро аккумулятор глубоко разряжается. Два-три таких раза — и АКБ может не ожить из-за сульфатации пластин.

Кроме того, если автомобилист перегружал аккумулятор непомерными токами длительное время при неработающем моторе через инвертор — от болгарки до микроволновки, то это тоже сократит жизнь АКБ.

Экспертом были названы и такие ситуации: водитель — любитель громкого и качественного автозвука, при этом чаще всего он «музицирует» в ситуациях, когда приходится стоять с заглушенным мотором или автомобилист — турист, который, выбравшись на природу, очень долго тратит энергию АКБ на освещение и деятельность аудиосистемы

Также срок службы аккумулятора сокращает постоянная езда по городским пробкам с частыми пусками двигателя, при этом АКБ не успевает достаточно заряжаться, сообщил эксперт.

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