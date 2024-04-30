В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь — Finance.ua

В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь Сегодня 08:01 — Личные финансы

В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь

С 1 мая водители должны включать ближний свет фар во время движения за городом.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1105 от 20 октября 2023 года.

Согласно постановлению, водители должны будут использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года.

Как было раньше? Следует объяснить, что ранее требование действовало только в течение осенне-зимнего периода, то есть с 1 октября по 1 мая. Однако вышеуказанное постановление внесло изменения в абзац восьмого Следует объяснить, что ранее требование действовало только в течение осенне-зимнего периода, то есть с 1 октября по 1 мая. Однако вышеуказанное постановление внесло изменения в абзац восьмого пункта 9.8.

Согласно данным Европейского исследовательского института по безопасности дорожного движения, ответный шаг позволит уменьшить количество ДТП в светлую часть суток до 15%.

Нарушение постановления карается штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

Другие изменения

разрешат ездить со скоростью 80 км/ч. Список таких дорог определяют местные власти. В частности, в Киеве в 2024 году новые правила Также с 1 мая по 1 октября на некоторых дорогах в городах снова. Список таких дорог определяют местные власти. В частности, в Киеве в 2024 году новые правила будут действовать на таких участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Надднепрянское шоссе;

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской набережной);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

На этих улицах установлены отбойники, надземные и/или подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.