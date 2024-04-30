В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь — Finance.ua

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В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь

Личные финансы
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В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь
В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь
С 1 мая водители должны включать ближний свет фар во время движения за городом.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1105 от 20 октября 2023 года.
Согласно постановлению, водители должны будут использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года.
Как было раньше? Следует объяснить, что ранее требование действовало только в течение осенне-зимнего периода, то есть с 1 октября по 1 мая. Однако вышеуказанное постановление внесло изменения в абзац восьмого пункта 9.8.

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Согласно данным Европейского исследовательского института по безопасности дорожного движения, ответный шаг позволит уменьшить количество ДТП в светлую часть суток до 15%.
Нарушение постановления карается штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

Другие изменения

Также с 1 мая по 1 октября на некоторых дорогах в городах снова разрешат ездить со скоростью 80 км/ч. Список таких дорог определяют местные власти. В частности, в Киеве в 2024 году новые правила будут действовать на таких участках дорог:
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской набережной);
  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева; за исключением участка у светофорного объекта).
На этих улицах установлены отбойники, надземные и/или подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно.
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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