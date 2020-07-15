Рада будет голосовать за исправление закона об игорном бизнесе – нардеп

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На внеочередном заседании 21 июля Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса, а также – постановление о блокировании голосования.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВР, нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк.
“Во время рассмотрения на самом деле были сбиты правки в отношении Комиссии и вышла “юридическая неопределенность”. Поэтому будет еще два этапа голосования за этот закон.
Первый: за постановление о блокировании голосования. Второй: согласно ст.131 Регламента, за устранение несогласованностей и неточностей в принятом законе”, – написал он.
“Это фактически голосование за правки в закон. Если оно наберет 226+ голосов, то закон исправят. Если нет, то тогда председатель ВР должен его подписать в таком виде, как есть, и потом будет вето президента”, – пояснил нардеп.
По его словам, оба голосования будут на внеочередном заседании 21 июля.
14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.
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