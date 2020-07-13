В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений (инфографика)

Отныне подтвердить навыки управления транспортным средством стало проще. Перечень необходимых документов расширен. 17 июля в Украине вступил в силу приказ МВД, который расширяет перечень необходимых документов для подтверждения навыков управления.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Документ утверждает сразу две новые Инструкции:

«О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя», которая совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведение;

«Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото- и видеотехники), сохранении полученной с помощью них информации и доступе к ней», которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Максимально допустимый перерыв в навыках управления увеличили до трех месяцев. Отмечается, что результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать.

Также установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).

Кроме того, возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновление ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению возобновлена.

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