Стартует списание долгов старого энергорынка: закон частично вступил в силу

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В Украине стартует списание долгов старого энергорынка. В пятницу, 17 июля, соответствующий закон вступил в силу.
В четверг документ обнародовали в издании “Голос Украины”. Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Однако две его статьи вступят в силу лишь с 1 июля 2021 года.
В частности, не вступает в силу норма, которая определяет особенности проведения списания задолженности ГП “Энергорынок”.
В этой статье закона прописано, что кредиторская или дебиторская задолженность ГП, оставшаяся после проведения процедуры погашения задолженности, списывается участниками, после чего Кабинет министров принимает решение о прекращении госпредприятия. Также она предусматривает, что списание задолженности оптового поставщика электроэнергии осуществляют в порядке, определенном КМУ.
В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что кредиторская задолженность “Энергорынка” по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд гривен, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд гривен.
Акт предусматривает докапитализацию госкомпаний “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” в счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия “Энергорынок”. Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране при предыдущей модели рынка.
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