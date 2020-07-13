0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

"Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на львовском направлении

"Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на львовском направлении

Укрзализныця продолжает постепенно возобновлять пригородные пассажирские перевозки. Начиная с 20 июля этого года, вернутся на маршруты пригородные поезда сообщением Здолбунов – Ковель, Луцк – Здолбунов и Ковель – Луцк. Кроме того, продлены маршруты еще 6 пригородных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

График:

  • с 20 июля этого года, поезд № 6353 Здолбунов – Ковель будет отправляться со ст. Здолбунов в 08:30 и прибывать в Ковель в 12:05;
  • тогда же поезд № 6396/6395 Ковель – Луцк будет отправляться со ст. Ковель в 20:50 и прибывать на ст. Луцк в 23:00;
  • поезд № 6352 Луцк – Здолбунов, начиная с 21 июля этого года, будет отправляться со ст. Луцк в 4:26 и прибывать на ст. Здолбунов в 7:07;
  • с 20 июля, поезд № 6307 Ковель – Березовка будет курсировать до Червонограда (будет отправляться из Ковеля в 19:50 и прибывать в Червоноград в 22:35)
  • поезд № 6319 Маневичи – Ковель будет отправляться со ст. Сарны в 3:24 и прибывать в Ковель в 07:26;
  • поезд № 6320 Ковель – Маневичи будет отправляться из Ковеля в 20:15 и прибывать на ст. Сарны в 23:58;
  • поезд № 6470/6469 Коломыя – Снятин будет курсировать до Черновцов (будет отправляться из Коломыи в 21:08 и прибывать в Черновцы в 23:12);
  • начиная с 21 июля этого года, поезд № 6302 Березовка – Ковель будет отправляться из Червонограда в 4:37 и прибывать в Ковель в 07:20;
  • Поезд № 6470/6469 Снятин – Коломыя будет отправляться из Черновцов в 4:55 и прибывать в Коломыю в 6:58.

Подробнее с расписанием движения поездов на маршрутах следования можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала «Львовская железная дорога.

Справка Finance.ua:

  • Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
  • В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно возобновить железнодорожное сообщение.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.