"Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на львовском направлении

Укрзализныця продолжает постепенно возобновлять пригородные пассажирские перевозки. Начиная с 20 июля этого года, вернутся на маршруты пригородные поезда сообщением Здолбунов – Ковель, Луцк – Здолбунов и Ковель – Луцк. Кроме того, продлены маршруты еще 6 пригородных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

График:

с 20 июля этого года, поезд № 6353 Здолбунов – Ковель будет отправляться со ст. Здолбунов в 08:30 и прибывать в Ковель в 12:05;

тогда же поезд № 6396/6395 Ковель – Луцк будет отправляться со ст. Ковель в 20:50 и прибывать на ст. Луцк в 23:00;

поезд № 6352 Луцк – Здолбунов, начиная с 21 июля этого года, будет отправляться со ст. Луцк в 4:26 и прибывать на ст. Здолбунов в 7:07;

с 20 июля, поезд № 6307 Ковель – Березовка будет курсировать до Червонограда (будет отправляться из Ковеля в 19:50 и прибывать в Червоноград в 22:35)

поезд № 6319 Маневичи – Ковель будет отправляться со ст. Сарны в 3:24 и прибывать в Ковель в 07:26;

поезд № 6320 Ковель – Маневичи будет отправляться из Ковеля в 20:15 и прибывать на ст. Сарны в 23:58;

поезд № 6470/6469 Коломыя – Снятин будет курсировать до Черновцов (будет отправляться из Коломыи в 21:08 и прибывать в Черновцы в 23:12);

начиная с 21 июля этого года, поезд № 6302 Березовка – Ковель будет отправляться из Червонограда в 4:37 и прибывать в Ковель в 07:20;

Поезд № 6470/6469 Снятин – Коломыя будет отправляться из Черновцов в 4:55 и прибывать в Коломыю в 6:58.

Подробнее с расписанием движения поездов на маршрутах следования можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала «Львовская железная дорога.

Справка Finance.ua:

Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно возобновить железнодорожное сообщение.