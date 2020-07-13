"Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на львовском направлении

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця продолжает постепенно возобновлять пригородные пассажирские перевозки. Начиная с 20 июля этого года, вернутся на маршруты пригородные поезда сообщением Здолбунов – Ковель, Луцк – Здолбунов и Ковель – Луцк. Кроме того, продлены маршруты еще 6 пригородных поездов.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
График:
Подробнее с расписанием движения поездов на маршрутах следования можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала «Львовская железная дорога.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине8 ч. назад - 3414 22
Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУВчера, 19:02 - 3280 16
Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)10 ч. назад - 12028 11
Сколько украинцев воспользовались правом на бесплатную приватизацию земли (инфографика)10 ч. назад - 2408 5
В "Энергоатоме" заявили, что готовы напрямую поставлять электроэнергию населению7 ч. назад - 1489 4
Номера-двойники: вместо джипа полиция оштрафовала грузовой прицеп (фото)10 ч. назад - 12028 11
Крупнейший задекларированный доход в Киеве составил 7,5 млрд грн8 ч. назад - 3986 2
В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине8 ч. назад - 3414 22
Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУВчера, 19:02 - 3280 16
Налог на бедных: что будет с инфляцией в Украине6 ч. назад - 2999 3
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаПозавчера, 10:35 - 1072 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1318 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1785
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2378
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1905