Finance.ua вошел в ТОП-3 финансовых СМИ Украины за 6 месяцев 2020 г.

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Портал Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины за шесть месяцев 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные платформы контент-маркетинга PRNEWS.io. и показатели similarweb.com.
За январь-июнь 2020 года, в поисках актуальной финансовой информации 5,3 млн украинцев выбирали именно Finance.ua.
Редакция Finance.ua благодарна своим читателям за лояльность и высокую оценку нашей работы! Как и прежде, с нетерпением ждем вас на страницах портала, и готовы совершенствоваться благодаря вашей конструктивной критике и независимому взгляду.
Напомним, что на Finance.ua всегда легко:
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