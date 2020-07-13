Finance.ua вошел в ТОП-3 финансовых СМИ Украины за 6 месяцев 2020 г.

Портал Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины за шесть месяцев 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные платформы контент-маркетинга PRNEWS.io. и показатели similarweb.com.

За январь-июнь 2020 года, в поисках актуальной финансовой информации 5,3 млн украинцев выбирали именно Finance.ua.

Редакция Finance.ua благодарна своим читателям за лояльность и высокую оценку нашей работы! Как и прежде, с нетерпением ждем вас на страницах портала, и готовы совершенствоваться благодаря вашей конструктивной критике и независимому взгляду.

Напомним, что на Finance.ua всегда легко:

💵 узнать о курсовых колебаниях

🏦 найти свежую информацию о банках

💳 подобрать для себя идеальную кредитную карту по всем параметрам;

🎁 и даже получить бонус к депозиту.

А еще недавно мы запустили каталог ипотеки, где пользователь сам может сравнить и выбрать лучшие условия для покупки дома или квартиры в кредит.

Кстати, у нашего сайта есть и каналы в соцсетях – подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе! 💸

🔵 Facebook-cтраница Finance.ua

🔵 YouTube-канал Finance.ua

🔵 Telegram-канал Finance.ua

Рассчитывайте на Finance.ua!