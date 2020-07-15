Упрощено подтверждение водительского стажа

Как сообщает МВД, теперь получить категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно с любой из имеющихся В, С1, С, D1 и D.

Отныне навыки управления можно подтвердить документом на право собственности транспортного средства одного из супругов.

Все экзамены будут сдаваться только с видеофиксацией. Запись будет храниться три месяца. И вы можете оспорить свои результаты в течение десяти рабочих дней.

Справка Finance.ua: