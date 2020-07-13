НБУ подготовил разъяснение о подаче первой отчетности в рамках "сплита"

Пришло время подачи отчетности, а небанковские финучреждения имеют множество вопросов по ее формированию и подаче. Поэтому Национальный банк предоставил разъяснения и разработал Q&A.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в FACEBOOK.

Что это такое. Q&A – это сборник “Вопросы-ответы по формированию и подаче отчетности небанковскими финансовыми учреждениями в НБУ”.

Что там можно найти. Он содержит ответы на самые актуальные вопросы рынка относительно отчетности и состоит из трех разделов:

особенности подачи отчетности через веб-портал НБУ : в нем освещены ответы на вопросы относительно регистрации для подачи отчетности, требований к формированию отчетных файлов, функционала отчетных систем, исправления ошибок в загруженных отчетных файлах, процедуры проверки данных, а также других технических вопросов по формированию и подаче отчетности;

определение требований к отчетности в нормативно-правовых актах: здесь собраны методологические вопросы, в частности относительно подачи отчетных файлов при отсутствии операций за отчетный период, реализации автоматизированных контролей связанных показателей между финансовой и регулярной отчетностью и т. п;

методологические вопросы формирования отчетности: в этом разделе внимание уделено отдельным аспектам формирования и подачи финансовой отчетности и особенностям регуляторной отчетности страховщиков и кредитных союзов в частности.

Отмечается, что Q&A будет обновляться по мере поступления вопросов от рынка.

Где его найти. Ознакомиться и скачать документ можно на веб-сайте НБУ в разделе «Надзор – Сплит» в полезных материалах и по ссылке https://cutt.ly/NaowihJ.

Справка Finance.ua:

12 сентября 2019 года Рада приняла закон о “сплите”. Тогда за него проголосовали 296 депутатов.

С 1 июля 2020 года закон о “сплите” вступил в силу: право регулирования рынков небанковских финансовых услуг перешло от Нацкомфинуслуг к Нацбанку.