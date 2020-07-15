С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРО

В сфере применения регистраторов расчетных операций (далее – РРО) с 1 августа вводится ряд новаций.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.

За неприменение РРО или применение с нарушением установленных требований предусматривается увеличение размера штрафных (финансовых) санкций, поскольку действующие нормы по размеру штрафных санкций были приняты еще в 2000 году.

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“Следует отметить, что первоначально применение новых размеров штрафов планировалось начать с 19.04.2020. Но из-за карантина этот срок был перенесен”, – отмечают в ГНС.

Размеры штрафов:

с 1 августа 2020 года будет применяться штраф в 10 % (за первое нарушение) и 50 % (за каждое последующее нарушение) стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг);

с 1 января 2021 – размер штрафа составит 100 % и 150 % стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за первое и последующие нарушения соответственно.

При этом никаких дополнительных штрафов к уже предусмотренным Законом Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон № 265) не устанавливается.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающие применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Налоговая служба представила бесплатное программное решение для использования субъектами хозяйствования при проведении расчетных операций.