НБУ обнародовал предложения к новому законопроекту "О кредитных союзах"

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Национальный банк разработал и обнародовал предложения к проекту нового Закона Украины “О кредитных союзах”, второго из шести законопроектов, которые должны усовершенствовать законодательство, регулирующее рынки небанковских финансовых услуг.
Об этом говорится на странице НБУ в FACEBOOK.
Принятие законопроекта о кредитных союзах в предложенной Национальным банком редакции создаст для участников рынка качественно новые правила ведения деятельности, расширит возможности и перспективы развития кредитных союзов, а также актуализирует требования регулирования и надзора за ними с учетом международных практик и успешного опыта зарубежных регуляторов рынка кредитных союзов.
В то же время разработанный Национальным банком документ предусматривает расширение возможностей и упрощение ряда процессов организации деятельности кредитного союза.
Деятельность кредитного союза. Кредитный союз будет иметь возможность самостоятельно выбирать желаемую форму деятельности в качестве прибыльной или неприбыльной организации в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.
Создание и лицензирование деятельности. Планируется значительное упрощение действующих процессов лицензирования кредитных союзов, в частности введение универсальной лицензии, предусматривающей значительное расширение бизнес-деятельности союза.
Членство в кредитном союзе. Расширен перечень лиц, имеющих право быть членами кредитного союза. В частности это разрешено определенным категориям юридических лиц.
Система управления. Усиление влияния членов кредитного союза на ее деятельность через порядок работы и полномочия общего собрания членов кредитного союза. В то же время, учитывая ограниченные финансовые и трудовые ресурсы общества для обеспечения внутреннего контроля, предоставлена возможность выполнения этих функций одним лицом, в том числе по совместительству и на условиях аутсорсинга.
Надзор за деятельностью. Учитывая важность уменьшения кредитных рисков и соответствующего удешевления стоимости кредитов, Национальный банк предлагает предоставить кредитным союзам бесплатный доступ к кредитному реестру Национального банка.
Выход кредитного союза с рынка. Предусмотрено создание механизма, который обеспечит максимальный возврат средств членам кредитных союзов, выведенных с рынка, с целью недопущения ситуации, в которой члены кредитного союза останутся без своих взносов наедине со своими проблемами.
Этот законопроект должен заменить действующий сегодня Закон Украины “О кредитных союзах”, который является устаревшим и не учитывает современных реалий функционирования кредитных союзов.
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