Turkish Airlines ввела промо-тарифы для рейсов на турецкие курорты

Turkish Airlines начала распродажу авиабилетов из городов Украины в Стамбул и на турецкие курорты Анталия, Даламан, Бодрум, Газипаша, Измир и Невшехир.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Turkish Airlines ввела промо-цены на рейсы из Харькова, Запорожья и Херсона в Стамбул и в курортные города Турции на берегу Эгейского и Средиземного морей.

Билеты на турецкие морские курорты Анталия, Бодрум, Даламан, Газипаша, Измир Turkish Airlines продает с пересадкой в аэропорту Стамбула.

Стоимость билетов туда-обратно:

Харьков – Анталия — от $157;

Харьков – Даламан — от $159;

Харьков – Измир — от $157;

Запорожье – Анталия — от $147;

Запорожье – Бодрум — от $149;

Херсон – Газипаша — от $157;

Херсон – Измир — от $157.

Условия:

купить авиабилеты можно на сайте Turkish Airlines до 31 августа 2020 года;

все билеты включают перевозку ручной клади и багажа;

минимальное нахождение в Турции 2 дня, максимальное — 12 месяцев. Период путешествий не ограничен.

Справка Finance.ua:

Турция разрешает въезд гражданам Украины, однако с собой необходимо иметь медицинскую страховку, которая покрывает в том числе лечение от COVID -19.

По прилете у всех пассажиров проверяют температуру. Путешественникам с симптомами простуды проводят бесплатное тестирование на коронавирус.

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