Turkish Airlines ввела промо-тарифы для рейсов на турецкие курорты

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Turkish Airlines начала распродажу авиабилетов из городов Украины в Стамбул и на турецкие курорты Анталия, Даламан, Бодрум, Газипаша, Измир и Невшехир.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Turkish Airlines ввела промо-цены на рейсы из Харькова, Запорожья и Херсона в Стамбул и в курортные города Турции на берегу Эгейского и Средиземного морей.
Билеты на турецкие морские курорты Анталия, Бодрум, Даламан, Газипаша, Измир Turkish Airlines продает с пересадкой в аэропорту Стамбула.
Стоимость билетов туда-обратно:
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