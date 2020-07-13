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Turkish Airlines ввела промо-тарифы для рейсов на турецкие курорты

Turkish Airlines ввела промо-тарифы для рейсов на турецкие курорты

Turkish Airlines начала распродажу авиабилетов из городов Украины в Стамбул и на турецкие курорты Анталия, Даламан, Бодрум, Газипаша, Измир и Невшехир.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Turkish Airlines ввела промо-цены на рейсы из Харькова, Запорожья и Херсона в Стамбул и в курортные города Турции на берегу Эгейского и Средиземного морей.

Билеты на турецкие морские курорты Анталия, Бодрум, Даламан, Газипаша, Измир Turkish Airlines продает с пересадкой в аэропорту Стамбула.

Стоимость билетов туда-обратно:

  • Харьков – Анталия — от $157;
  • Харьков – Даламан — от $159;
  • Харьков – Измир — от $157;
  • Запорожье – Анталия — от $147;
  • Запорожье – Бодрум — от $149;
  • Херсон – Газипаша — от $157;
  • Херсон – Измир — от $157.

Условия:

  • купить авиабилеты можно на сайте Turkish Airlines до 31 августа 2020 года;
  • все билеты включают перевозку ручной клади и багажа;
  • минимальное нахождение в Турции 2 дня, максимальное — 12 месяцев. Период путешествий не ограничен.

Справка Finance.ua:

  • Турция разрешает въезд гражданам Украины, однако с собой необходимо иметь медицинскую страховку, которая покрывает в том числе лечение от COVID-19.
  • По прилете у всех пассажиров проверяют температуру. Путешественникам с симптомами простуды проводят бесплатное тестирование на коронавирус.

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По материалам Finance.UA
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