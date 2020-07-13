Металлургические предприятия Донецкой области получили 79% валютных поступлений от общего экспорта области

Предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-мае 2020 года реализовано продукции на 40,0 млрд грн, что составило 40,6% общего объема реализации промышленной продукции региона и 28,6% реализованной продукции металлургического комплекса Украины.

От экспорта черных металлов в январе-мае 2020 года получено 1,2 млрд долл. США, или 79,0% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров предприятиями области и 37,7% валютной выручки от экспорта черных металлов в Украине.

Экспортная ориентированность является фактором роста экономики и в то же время означает зависимость от колебаний конъюнктуры на внешних рынках сбыта. Еще в начале 2019 года возникла негативная тенденция падения экспортных цен черных металлов, а в целом за год они снизились в Донецкой области по сравнению с 2018 годом на 12,4%, из-за чего было недополучено 491,9 млн.долл. валютной выручки. В нынешнем году ситуация ухудшилась вследствие снижения спроса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Экспортные поставки черных металлов предприятиями региона сократились в январе–мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 330,1 млн.долл., или на 21,0%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла снизилась на 12,1%, вследствие чего валютные поступления уменьшились на 170,8 млн.долл. Потери из-за сокращения физического объема экспорта составили 159,3 млн.долл.

Общий объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в январе–мае 2020 года по сравнению с январем–маем предыдущего года сократился на 6,6% (в то время как по итогам І квартала был обеспечен прирост на 6,0%). Это произошло вследствие спада в апреле и мае по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года соответственно на 26,7% и 20,4%. Вместе с тем предприятия использовали этот период для планово-предупредительных и капитальных ремонтов металлургических агрегатов, что позволяет при восстановлении спроса на металл не только вернуться к прежним объемам производства, но и наращивать их.

В январе–мае 2020 года на предприятиях металлургического производства и производства готовых металлических изделий региона было занято 30,7 тыс. человек, или каждый пятый работник промышленности. Их среднемесячная заработная плата составила 17032 грн, что на 14,7% больше, чем в январе–мае 2019 года. В мае 2020 года уровень оплаты труда металлургов вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 11,2% и составил 17924 грн.