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LG разработала электронную маску со сменными HEPA-фильтрами

LG разработала электронную маску со сменными HEPA-фильтрами

Компания LG разработала электронные маски с использованием технологии очистки воздуха. Новые маски имеют два сменных HEPA-фильтра H13, которые предоставляют необходимый уровень фильтрации для борьбы с вирусами.

Новые электронные маски с адаптивной системой подачи воздуха от LG уже переданы в больницу Северанс в Сеуле в количестве 2000 штук, отмечает nikkei.

Под фильтрами расположен небольшой вентилятор, который регулирует количество воздуха, попадающего в маску. Специальный алгоритм работает так, чтобы на момент вдоха поступало больше воздуха. Кроме этого, в маске есть датчик, который определяет давление при вдохе и выдохе.

В создании маски приняли участие специалисты Корейского университета, благодаря чему удалось добиться анатомического удобства. Данных о том, планирует ли компания заниматься продажей данных масок, пока нет.

По материалам Телеканал новин 24
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