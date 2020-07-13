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Необходимо пересмотреть решение о повышении тарифов на передачу тока, - нардеп

Необходимо пересмотреть решение о повышении тарифов на передачу тока, - нардеп

Президент и премьер должны отменить решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии, которое приведет к тотальному росту цен.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По словам депутата, решение НКРЭКУ о повышении тарифов “Укрэнерго” на передачу тока является непродуманным и будет иметь следствием рост цен на все товары и услуги, ведь в их себестоимость производители заложат увеличенный тариф на электроэнергию.

“Очень непродуманное решение, которое приведет к серьезным последствиям и отразится на ценах в государстве. И это очень неправильно”, – сказал Гончаренко.

По его мнению, президент и правительство должны инициировать отмену решения НКРЭКУ.

“Я думаю, что президент и правительство должны были бы требовать пересмотра такого решения”, – отметил Гончаренко.

Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании “Укрэнерго” будет увеличен на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

По материалам РБК-Украина
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