Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen выбрали название для нового альянса

Автоконцерны Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Citroen (PSA Group), объявившие в конце 2019 года о слиянии, рассекретили название своей новой объединенной структуры. Новый альянс будет называться Stellantis (от латинского слова “stello” – “звезда”, “освещенный светом звезд”), говорится в заявлении FCA.

К выбору названия нового автогиганта привлекли французское агентство Publicis Group. Оно также разработает логотип для Stellantis.

В результате слияния образуется четвертый по величине в мире производителей автомобилей (после Volkswagen Group, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi) с совокупной выручкой около 170 миллиардов евро.

Stellantis будут в равной доле владеть обе стороны, а в совет директоров войдут по пять топ-менеджеров из FCA и PSA. Штаб-квартира Stellantis будет находиться в Нидерландах.

По оценкам FCA и PSA, полного слияния удастся достичь к 2027 году.

Эксперты предполагают, что ежегодно Stellantis будет выпускать около 8,7 миллиона автомобилей.

В состав альянса войдут Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под марками Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

Peugeot-Citroen – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.