0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen выбрали название для нового альянса

Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen выбрали название для нового альянса

Автоконцерны Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Citroen (PSA Group), объявившие в конце 2019 года о слиянии, рассекретили название своей новой объединенной структуры. Новый альянс будет называться Stellantis (от латинского слова “stello” – “звезда”, “освещенный светом звезд”), говорится в заявлении FCA.

К выбору названия нового автогиганта привлекли французское агентство Publicis Group. Оно также разработает логотип для Stellantis.

В результате слияния образуется четвертый по величине в мире производителей автомобилей (после Volkswagen Group, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi) с совокупной выручкой около 170 миллиардов евро.

Stellantis будут в равной доле владеть обе стороны, а в совет директоров войдут по пять топ-менеджеров из FCA и PSA. Штаб-квартира Stellantis будет находиться в Нидерландах.

По оценкам FCA и PSA, полного слияния удастся достичь к 2027 году.

Эксперты предполагают, что ежегодно Stellantis будет выпускать около 8,7 миллиона автомобилей.

В состав альянса войдут Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под марками Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

Peugeot-Citroen – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.