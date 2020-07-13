Вице-премьер Уруский задекларировал 7200 грн доходов за 2019 год

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский указал 7245 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

Весь доход Уруского составили гонорары и другие выплаты от ООО «Акст», а его жена за прошлый год задекларировала 151 979 грн доходов.

Также вице-премьер указал в декларации $50 000 наличных средств.

Уруский владеет земельным участком (22 266 кв. м) в Киевской области и совместно с женой 50% квартиры (93,3 кв. м) в Киеве, его жена владеет тремя земельными участками (1500, 2479 и 2266 кв. м) и недостроенным домом (505 кв. м) в Киевской области.

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Кроме того, Уруский владеет автомобилем Audi A7 2016 выпуска, а жена – Peugeot 2008 2014 года выпуска.

Среди прочего он владеет 48% ООО «Авиационно-космические системы и технологии», 25% ООО «Єковей технолоджи», 33% ООО «Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД», 25% ООО «Юнайтед Гудс Энд Фудс», 3% ООО «НДТЦ РОТОР» и 33% компании Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).