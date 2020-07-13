Вице-премьер Уруский задекларировал 7200 грн доходов за 2019 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский указал 7245 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.
Весь доход Уруского составили гонорары и другие выплаты от ООО «Акст», а его жена за прошлый год задекларировала 151 979 грн доходов.
Также вице-премьер указал в декларации $50 000 наличных средств.
Уруский владеет земельным участком (22 266 кв. м) в Киевской области и совместно с женой 50% квартиры (93,3 кв. м) в Киеве, его жена владеет тремя земельными участками (1500, 2479 и 2266 кв. м) и недостроенным домом (505 кв. м) в Киевской области.
Читайте также: Зеленский задекларировал продажу земли и недвижимости на крупную сумму
Кроме того, Уруский владеет автомобилем Audi A7 2016 выпуска, а жена – Peugeot 2008 2014 года выпуска.
Среди прочего он владеет 48% ООО «Авиационно-космические системы и технологии», 25% ООО «Єковей технолоджи», 33% ООО «Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД», 25% ООО «Юнайтед Гудс Энд Фудс», 3% ООО «НДТЦ РОТОР» и 33% компании Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР сделала еще один шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов - НБУ8 ч. назад - 1173 7
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делать8 ч. назад - 3296 7
Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23.00 по всей стране - Степанов6 ч. назад - 564 4
«Укрзализныця» будет продавать 100% мест в поездах до Киева и обратно7 ч. назад - 579 3
Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссии6 ч. назад - 1781 3
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делать8 ч. назад - 3296 7
Межбанк: затишье последних дней закончится7 ч. назад - 2767
Курс наличного доллара6 ч. назад - 1938
ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июнь6 ч. назад - 1867 1
Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссии6 ч. назад - 1781 3
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаВчера, 10:35 - 721 1
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1154 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1687
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2276
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1861