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Нардепы внесли изменения в Избирательный кодекс

Нардепы внесли изменения в Избирательный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3485 о внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию избирательного законодательства. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины.

Так, целью проекта закона является устранение пробелов и шероховатостей, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечения устойчивости демократических принципов и процедур в Украине. Депутаты предлагают внести изменения во все книги Избирательного кодекса.

Кроме того, планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз – в последнее воскресенье октября. Также депутаты предлагают ввести возможность использования инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке с помощью компьютера, подсчет голосов с помощью электронных систем, подачу документов кандидатами в режиме онлайн. Кроме того, предлагается ввести механизм борьбы с “двойниками” на выборах президента Украины.

Парламентарии учли поправки к законопроекту по организации избирательного процесса, в частности, предполагается, что постановления ЦИК безотлагательно публикуются на ее официальном сайте с возможностью просмотра, копирования и распечатки информации, а также с возможностью автоматизированной обработки в электронной форме с целью повторного использования. Также обнародуют свои решения на официальных сайтах окружные и территориальные избирательные комиссии.

По материалам УНН
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