В Минфине прокомментировали назначение Шевченко главой НБУ

Министр финансов Сергей Марченко ожидает продолжения взвешенной монетарной политики и конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Минфином.

Об этом он заявил в комментарии, предоставленном ЭП.

“Я приветствую назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной и удачной.

Взвешенная монетарная и фискальная политика стали основой для макроэкономической стабильности Украины, что позволяет нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих кризисов”, – отметил глава Минфина.

“Мы ожидаем продолжения взвешенной взвешенной монетарной политики и продолжения конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Министерством финансов”, – добавил Марченко.