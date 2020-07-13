В Минфине прокомментировали назначение Шевченко главой НБУ

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Министр финансов Сергей Марченко ожидает продолжения взвешенной монетарной политики и конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Минфином.
Об этом он заявил в комментарии, предоставленном ЭП.
“Я приветствую назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной и удачной.
Взвешенная монетарная и фискальная политика стали основой для макроэкономической стабильности Украины, что позволяет нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих кризисов”, – отметил глава Минфина.
“Мы ожидаем продолжения взвешенной взвешенной монетарной политики и продолжения конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Министерством финансов”, – добавил Марченко.
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