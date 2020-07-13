АРМА будет реализовывать арестованные активы на голландских аукционах

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Кабинет министров поддержал инициативу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о введении модели голландських аукционов для продажи арестованных активов.
Соответствующее постановление Кабмина было принято на правительственном заседании 15 июля, сообщил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко на странице агентства в Facebook.
“Благодаря новому постановлению Кабинета министров Украины есть две хорошие новости: теперь АРМА сможет реализовать арестованное имущество на открытых торгах по модели голландского аукциона, что позволит экономить средства и время при организации повторных электронных торгов; устранена юридическая коллизия, которая до сих пор затрудняла покупателям активов обретение права собственности на приобретенное через торги имущество”, – отметил Павленко.
По его словам, внедрение модели голландских аукционов позволяет реализовывать имущество без необходимости каждый раз делать переоценку актива.
“Теперь движимое имущество сможет быть продано по цене 30% от начальной стоимости, а недвижимое имущество – по цене 40%, в случае, если не будет найден покупатель на большую стоимость”, – пояснил он.
Также, по словам Павленко, изменена процедура оформления права собственности на недвижимое имущество, которое продается АРМА.
“Раньше мы заключали письменный договор купли-продажи, не нотариальный. Но покупатели столкнулись с проблемой, что не могут оформить право собственности, поскольку договор является не нотариальным, хотя это прямо предусмотрено нашим законом. Теперь реализация права собственности будет проходить по аналогии, как у государственной исполнительной службы. То есть, победитель будет обращаться к нотариусу и будет оформляться свидетельство о приобретении недвижимого имущества с публичных торгов. На основании этого свидетельства будет осуществляться регистрация права собственности. Таким образом, право покупателя будет защищенным”, – отметил он.
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