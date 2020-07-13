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В "Киевгазе" предупредили о псевдогазовщиках, которые грабят киевлян

В "Киевгазе" предупредили о псевдогазовщиках, которые грабят киевлян

В ПАО “Киевгаз” рассказали о случаях обмана, когда злоумышленники под видом работников газовой службы обманывают киевлян.

“К вам пришли работники “Киевгаза”. Уверены? Бывают случаи, когда в жилища приходят якобы наши сотрудники и предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят квартиру”, – сообщили в пресс-службе.

Чтобы избежать таких ситуаций, нужно проверить, является ли человек, который просит доступ в квартиру или подъезд, работником “Киевгаза”.

Как убедиться, что это сотрудник службы:

  • попросить показать удостоверение;
  • позвонить в контакт-центр по телефону (097) 495-11-04 или (044) 495-04-04. Оператор подтвердит, действительно ли слесарь, ожидающий за дверью, является работником “Киевгаза”;
  • о плановых осмотрах компания уведомляет заблаговременно: размещает объявления и информирует организацию, которая обслуживает дом (балансодержателя).


Инфографика: “Киевгаз”

По материалам Finance.UA
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