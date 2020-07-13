В "Киевгазе" предупредили о псевдогазовщиках, которые грабят киевлян

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В ПАО “Киевгаз” рассказали о случаях обмана, когда злоумышленники под видом работников газовой службы обманывают киевлян.
“К вам пришли работники “Киевгаза”. Уверены? Бывают случаи, когда в жилища приходят якобы наши сотрудники и предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят квартиру”, – сообщили в пресс-службе.
Чтобы избежать таких ситуаций, нужно проверить, является ли человек, который просит доступ в квартиру или подъезд, работником “Киевгаза”.
Как убедиться, что это сотрудник службы:
Инфографика: “Киевгаз”
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