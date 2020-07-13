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Рада назначила нового руководителя АМКУ

Рада назначила нового руководителя АМКУ

Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.

За это решение проголосовали 255 нардепов.

“Основной приоритет – прекращение антиконкуретних действий органов власти, борьба с картелями и монопольным положением на рынках”, – заявила перед голосованием Пищанская.

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Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления от 15 июля о назначении Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета.

Справка Finance.ua:

  • 3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.
  • Терентьев написал заявление об отставке. Это подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015-2019 Агия Загребельская: “Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться”.
  • 6 июля исполняющей обязанности председателя Антимонопольного комитета стала первая заместитель председателя – государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

Фото: Униан

По материалам Економічна Правда
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