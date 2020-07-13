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Кабмин поручил "Нафтогазу" установить солнечные электростанции недалеко от КПВВ на Донбассе

Кабмин поручил "Нафтогазу" установить солнечные электростанции недалеко от КПВВ на Донбассе

Кабмин на заседании 15 июля выдал распоряжение построить малые солнечные электростанции для развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом сообщается на “Правительственном портале”.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, благотворительная программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и на других объектах социальной инфраструктуры в неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Согласно пояснительной записке к постановлению Кабмина, ответственным за реализацию социальной благотворительной программы по установке малых СЭС будет НАК “Нафтогаз Украины”.

“Мы надеемся, что национальная компания “Нафтогаз” поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу.

Эта программа – это пример одного небольшого шага. Но такие небольшие шаги, когда их объединяешь, – это и есть развитие региона и государства в целом”, – добавил Шмыгаль.

По материалам Економічна Правда
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