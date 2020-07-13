Кабмин поручил "Нафтогазу" установить солнечные электростанции недалеко от КПВВ на Донбассе

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Кабмин на заседании 15 июля выдал распоряжение построить малые солнечные электростанции для развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.
Об этом сообщается на “Правительственном портале”.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, благотворительная программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и на других объектах социальной инфраструктуры в неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Согласно пояснительной записке к постановлению Кабмина, ответственным за реализацию социальной благотворительной программы по установке малых СЭС будет НАК “Нафтогаз Украины”.
“Мы надеемся, что национальная компания “Нафтогаз” поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу.
Эта программа – это пример одного небольшого шага. Но такие небольшие шаги, когда их объединяешь, – это и есть развитие региона и государства в целом”, – добавил Шмыгаль.
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