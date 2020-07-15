Безработный сегодня: кто он и какую работу ищет (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 1 июля 2020 года на учете в государственной службе занятости состояло почти 518 тысяч официально зарегистрированных безработных. То есть это те граждане, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Портрет безработных:
Где работали раньше:
С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцев, из них – 116 тыс. безработных.
Куда чаще всего устраивались. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство – 54% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность – 13% и 11% – торговля.
После отмены жестких карантинных ограничений восстанавливается работа предприятий и организаций. Уже в июне удалось трудоустроить 54 тысячи украинцев, а это на треть больше, чем в мае.
База вакансий государственной службы занятости открыта для всех по ссылке. Предложения работы в базе обновляются ежедневно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10136 19
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1076 8
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1888 7
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 1254 7
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократамиВчера, 19:25 - 297 3
С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРОВчера, 09:05 - 26682
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 12941
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10136 19
Банки изменят принцип формирования депозитных ставокВчера, 11:15 - 6868 3
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 2600
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1900 7
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1611 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1764 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2139
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2636