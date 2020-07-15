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Безработный сегодня: кто он и какую работу ищет (инфографика)

Безработный сегодня: кто он и какую работу ищет (инфографика)

По состоянию на 1 июля 2020 года на учете в государственной службе занятости состояло почти 518 тысяч официально зарегистрированных безработных. То есть это те граждане, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Портрет безработных:

  • женщины составляли 58% безработных, мужчины – 42%;
  • диплом вуза имели 50% зарегистрированных безработных, 33% – окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу;
  • по возрастным группам 31% безработных –молодежь до 35 лет, 29% – от 35 до 44, 40% – свыше 45 лет.

Где работали раньше:

  • до увольнения 17% безработных работали в сфере торговли;
  • 14% – в перерабатывающей промышленности;
  • 13% – в госуправлении, обороне и соцстраховании;
  • 9% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тысячам украинцев, из них – 116 тыс. безработных.

Куда чаще всего устраивались. Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство – 54% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность – 13% и 11% – торговля.

После отмены жестких карантинных ограничений восстанавливается работа предприятий и организаций. Уже в июне удалось трудоустроить 54 тысячи украинцев, а это на треть больше, чем в мае.

База вакансий государственной службы занятости открыта для всех по ссылке. Предложения работы в базе обновляются ежедневно.

По материалам Finance.UA
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