Фишинг — это рыбалка или охота за личными данными (опрос о безопасности в онлайне)

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В июне более 9 тысяч пользователей OLX прошли опрос о безопасности в интернете — от деталей защиты личных аккаунтов до правил безопасных покупок. 75% украинцев считают, что они могут наткнуться на недобросовестного пользователя в сети, а более 50% не знает, как можно защитить личные аккаунты в случае их взлома.
75% украинцев убеждены, что вполне могут наткнуться на мошенника в интернете. При этом наиболее уязвимыми к возможным методам обмана оказались жители областных центров и люди в возрасте от 37 до 51 года — более 80% из них считают себя незащищенными от этого.
Часто в интернет-махинациях используют метод фишинга. И это вовсе не рыбалка, как считают 15% опрошенных. Это — подмена интернет-страниц с целью получения личных данных. Примерно половина опрошенных ответили, что сталкивались с ним в интернете. Как правило, фишинг можно обнаружить простыми действиями — проверкой домена и защищенности вебсайта. Результаты опроса показали, что 10% украинцев не обращают внимание на написание адреса веб-сайта, а еще примерно 14% вообще не знают, что такое “домен”. Наиболее уязвимыми к его подмене является возрастная группа старше 52 лет — 25% не осведомлены в вопросе.
“Что касается защищенности веб-сайтов, самый простой способ ее проверить — обратить внимание на наличие “замка” в адресной строке”, — советует Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина. 20% опрошенных рассказали, что не знают, для чего он нужен, а еще 12% вообще не знают, что это.
Немало рисков также скрывают ссылки в мессенджерах и сокращенные ссылки. Ими могут делиться недобросовестные пользователи — ведь переписка в сторонних приложениях для общения уменьшает шанс быть разоблаченным, а короткие ссылки не показывают полного домена сайта и не дают его проверить до перехода.
Украинцы в большинстве осведомлены о том, что подозрительные адреса от незнакомцев сообщения лучше игнорировать — только 13% готовы переходить по ссылкам в мессенджерах, и всего 4% — по SMS. Но 33% опрошенных все еще доверяют сокращенным ссылкам — при этом больше всего доверия к ним проявляет возрастная группа от 17 до 25 лет (42%). Если малознакомый человек поделился с вами короткой ссылкой в мессенджере — лучше по ней не переходить. Это увеличивает шанс наткнуться на схему мошенничества.
Для того чтобы совершать мошеннические схемы, недобросовестные пользователи часто прибегают к взлому личных аккаунтов. Более 55% участников опроса на OLX ответили, что не знают, как защитить свои персональные страницы в случае взлома. При этом наиболее уязвимые возрастные категории пользователей — от 37 до 51 года и старше 52. 60% и 71% из них соответственно не знают, как защитить личные данные. “Для того чтобы обеспечить их защиту, стоит регулярно менять пароли и применять метод двухфакторной аутентификации для дополнительной безопасности”, — комментирует Виктор Нобиуз.
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