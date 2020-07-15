Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине

Рынок газа для бытовых потребителей – одно из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Его планировали запустить в мае 2020-го. Позже сроки перенесли на 1 июля. Сейчас объявили новую дату – 1 августа 2020 года.

Почему рынок газа не успели открыть раньше. Сейчас цену газа для населения регулирует Кабмин. Ее устанавливают в соответствии со специальными обязательств Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу – не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку. Действие специальных обязательств правительство своим постановлением продлило с 1 июля по 1 августа.

Гарантом, что никто не останется без газа и условием для открытия полноценного конкурентного газового рынка для населения является наличие поставщика “последней надежды” (ПОН). Им стала компания “Нафтогаз Украины”.

“Первый шаг, чтобы появился полноценный рынок газа для бытовых потребителей – отмена специальных обязательств”, – рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети Опора Татьяна Бойко.

По ее словам, сейчас лучшее время для открытия рынка газа. Он появится в августе, если Кабмин не продлит действие своего постановления.

Что это означает для населения Если рынок газа заработает, украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа с лучшими условиями. “Для потребителя главное, появятся ли новые поставщики и будет ли возможность выбирать, у кого выгоднее покупать газ. В принципе и сейчас люди могут изменить одного поставщика на другого. Вопрос в том, что у нас пока нет, из кого выбирать”, – говорит Бойко.

Поставщикам не интересно заходить на рынок, где государство регулирует стоимость ресурса.

“Если в начале августа появится хотя бы 10 новых поставщиков – будет хорошо. К осени, когда полноценно заработает рынок, их количество однозначно вырастет. Тогда люди, которые используют газ для приготовления пищи, подогрева горячей воды, отопления, смогут по своему усмотрению выбирать цену, которую предложит поставщик”, – добавляет эксперт.