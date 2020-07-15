Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рынок газа для бытовых потребителей – одно из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Его планировали запустить в мае 2020-го. Позже сроки перенесли на 1 июля. Сейчас объявили новую дату – 1 августа 2020 года.
Почему рынок газа не успели открыть раньше. Сейчас цену газа для населения регулирует Кабмин. Ее устанавливают в соответствии со специальными обязательств Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу – не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку. Действие специальных обязательств правительство своим постановлением продлило с 1 июля по 1 августа.
Гарантом, что никто не останется без газа и условием для открытия полноценного конкурентного газового рынка для населения является наличие поставщика “последней надежды” (ПОН). Им стала компания “Нафтогаз Украины”.
“Первый шаг, чтобы появился полноценный рынок газа для бытовых потребителей – отмена специальных обязательств”, – рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети Опора Татьяна Бойко.
По ее словам, сейчас лучшее время для открытия рынка газа. Он появится в августе, если Кабмин не продлит действие своего постановления.
Что это означает для населения Если рынок газа заработает, украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа с лучшими условиями. “Для потребителя главное, появятся ли новые поставщики и будет ли возможность выбирать, у кого выгоднее покупать газ. В принципе и сейчас люди могут изменить одного поставщика на другого. Вопрос в том, что у нас пока нет, из кого выбирать”, – говорит Бойко.
Поставщикам не интересно заходить на рынок, где государство регулирует стоимость ресурса.
“Если в начале августа появится хотя бы 10 новых поставщиков – будет хорошо. К осени, когда полноценно заработает рынок, их количество однозначно вырастет. Тогда люди, которые используют газ для приготовления пищи, подогрева горячей воды, отопления, смогут по своему усмотрению выбирать цену, которую предложит поставщик”, – добавляет эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» БуймистерВчера, 14:29 - 1078 8
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1892 7
Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождениеВчера, 08:42 - 1258 7
Шевченко о работе НБУ: мы останемся технократамиВчера, 19:25 - 297 3
С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРОВчера, 09:05 - 26643
Украинцы по-новому будут подтверждать свои идентификационные номераВчера, 17:00 - 12790
Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов в возрасте (инфографика)Вчера, 13:22 - 10105 19
Банки изменят принцип формирования депозитных ставокВчера, 11:15 - 6853 3
Mastercard изменит правила конвертации валют при оплате долларовыми и евровыми картами - СМИВчера, 12:05 - 2596
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 1888 7
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1610 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1764 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2139
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2636