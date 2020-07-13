ВР сделала еще один шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов - НБУ

Финансовый комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект №2459 нардепа Александра Дубинского об отнесении требований НБУ по сделкам рефинанса с неплатежеспособными банками с первой до пятой очереди кредиторов, в Нацбанке заявили, что этот законопроект “разрушает основную роль НБУ”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал еще один законопроект господина Дубинского (№2459). Он уже был принят в первом чтении. Несмотря на позицию НБУ, комитет рекомендовал принять его во втором чтении и в целом”, – заявили в НБУ.

Законопроект разрушает основную роль НБУ – роль кредитора последней инстанции для других коммерческих банков. “Фактически, НБУ хотят лишить гарантии на возврат выданных кредитов рефинансирования, а банки возможностей на поддержку со стороны регулятора”, – отметили в регуляторе.

“Законопроект №2459 предлагает изменить порядок возврата средств, предоставленных НБУ в качестве кредитов. Если раньше НБУ имел законодательно закрепленное право на внеочередное удовлетворение своих кредиторских требований к обанкротившихся банков за счет залога, то теперь будет в 5 очереди.

На самом деле, не так важно это третья или пятая, или седьмая очередь. По базовым принципам банкинга залоговый кредитор имеет преимущество над теми, у кого залога нет.

И Нацбанк как кредитор, который предоставлял средства под залог, должен иметь право на гарантированность возврата этих средств. А через принятие этого законопроекта такой гарантии не будет. Фактически, нам предлагают в законодательный способ поставить крест на таком понятии, как “институт залога”, – пояснили в НБУ.

“Отсутствие гарантии возврата средств рефинансирования – это не только убытки НБУ. Это и убытки государства, то есть налогоплательщиков, то есть нас с вами. Ведь НБУ перечисляет свою прибыль в госбюджет”, – заявили в НБУ.