ВР сделала еще один шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов - НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Финансовый комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект №2459 нардепа Александра Дубинского об отнесении требований НБУ по сделкам рефинанса с неплатежеспособными банками с первой до пятой очереди кредиторов, в Нацбанке заявили, что этот законопроект “разрушает основную роль НБУ”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
“Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал еще один законопроект господина Дубинского (№2459). Он уже был принят в первом чтении. Несмотря на позицию НБУ, комитет рекомендовал принять его во втором чтении и в целом”, – заявили в НБУ.
Законопроект разрушает основную роль НБУ – роль кредитора последней инстанции для других коммерческих банков. “Фактически, НБУ хотят лишить гарантии на возврат выданных кредитов рефинансирования, а банки возможностей на поддержку со стороны регулятора”, – отметили в регуляторе.
“Законопроект №2459 предлагает изменить порядок возврата средств, предоставленных НБУ в качестве кредитов. Если раньше НБУ имел законодательно закрепленное право на внеочередное удовлетворение своих кредиторских требований к обанкротившихся банков за счет залога, то теперь будет в 5 очереди.
На самом деле, не так важно это третья или пятая, или седьмая очередь. По базовым принципам банкинга залоговый кредитор имеет преимущество над теми, у кого залога нет.
И Нацбанк как кредитор, который предоставлял средства под залог, должен иметь право на гарантированность возврата этих средств. А через принятие этого законопроекта такой гарантии не будет. Фактически, нам предлагают в законодательный способ поставить крест на таком понятии, как “институт залога”, – пояснили в НБУ.
“Отсутствие гарантии возврата средств рефинансирования – это не только убытки НБУ. Это и убытки государства, то есть налогоплательщиков, то есть нас с вами. Ведь НБУ перечисляет свою прибыль в госбюджет”, – заявили в НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"Вчера, 11:55 - 2961 20
В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)Вчера, 12:05 - 1687 12
МВД инициирует запрет на госрегистрацию авто, подлежащих утилизацииВчера, 12:33 - 1571 4
В Украине растет уровень безработицы из-за карантина - СМИВчера, 14:46 - 791 4
Зеленский рассказал, куда направят средства от продажи отеля "Днепр"Вчера, 21:31 - 961 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 3421
Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"Вчера, 11:55 - 2961 20
Суд признал банкротом компанию, задолжавшую Нацбанку 3,5 млрд грнВчера, 15:46 - 2020 1
"НБУ остался независимым": Данилишин назвал новые задачи НБУВчера, 14:03 - 1788
В Украине работает система "от бедных к богатым" - Третьякова (видео)Вчера, 12:05 - 1687 12
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаВчера, 10:35 - 545
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1070 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1629
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2220
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1836