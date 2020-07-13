Шмыгаль высказалася относительно продажи гостиницы "Днепр"

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал продажу на аукционе столичного отеля “Днепр” первой действительно успешной приватизацией в Украине.
Об этом он написал в Twitter.
“Украина совершила первое действительно удачное приватизационное соглашение за многие годы. Начальная цена гостиницы «Днепр» составила 80 млн грн, а в результате открытых и честных торгов она выросла до 1,1 млрд грн”, – написал Шмыгаль, добавив, что цена отеля выросла в 14 раз.
Также премьер отметил, что приватизация – это прекрасная возможность привлечь иностранные инвестиции и продолжить реформирование управления государственной собственностью.
Как сообщалось, на аукционе по продаже гостиницы “Днепр” 15 июля победила компания ООО “Смартленд”, которая приобретет отель за 1 111 111 222,22 гривень. В аукционе приняли участие 29 участников. Стартовая цена была всего лишь 81 миллион гривень.
После аукциона будет осуществлена проверка победителя на добропорядочность, в частности, будут проверять, не осуществляется ли покупка за средства агрессора. После этого в течение 30 дней будет подписан договор с покупателем.
Затем покупатель будет иметь еще 30 дней для того, чтобы уплатить средства, после этого ему будут переведены акции отеля.
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